Kráľová hoľa s kočíkom 1946 m.n.m.

S kočíkom do výšky 1946 m.n.m. (Kráľová hoľa). Je to možné, alebo radšej zdolávať ľahšie kopce? Nám sa to podarilo.

Už je to nejakú dobu, čo som napísal posledný článok a popravde sám neviem prečo som prestal. Možno to bolo kvôli tomu, že času bolo stále menej a menej, ale jedného krásneho dňa som sa dozvedel, že budem otec a nezostalo nič iné, ako si dať pár mesiacov pauzu. Potom to prišlo a môj syn už bol na svete 1.1.2021. Bol to super pocit. Netrvalo to dlho a čas utiekol a postupne sme začali chodiť na výlety už ako rodina. Preskočím zopár výletov ku ktorým sa vrátim v inom článku a dnes si dáme ten najnovší a to Kráľovú hoľu, ktorú sme zdolali 4.7.2021.

Popravde nik nevedel, že nedeľu pôjdeme na Kráľovu hoľu a ani ja. Bol úplne iný plán, ale bohužiaľ nebolo možné ho uskutočniť. Ako som tak sedel v garáži a rozprávali sme sa ako využijeme voľný deň a ešte ako tak prijateľné počasie, tak zrazu spadol názov Kráľová hoľa. Ihneď sme povedali áno a ešte večer sme začali do auta chystať potrebné veci, aby sme nemuseli ráno zbytočne robiť paniku :D.

Cesta tam bola fajn. Štart Konská a cez Fačkovské Sedlo, Šturec, Banská Bystrica, Brezno a cieľová obec Šumiac kde sme odparkovali auto, nachystali sa a vyrazili sme smer Kráľová hoľa.

Ako vidíte na fotke boli sme na turistike 4 :D a to JA - Denis, priateľka Soňa, náš syn Lucas ktorý sa viezol v kočíku a priateľkin otec. Bolo dobré, že sme boli traja na jeden kočík. Predstava, že by som mal kočík celú cestu na Kráľovú hoľu tlačiť sám, tak mi je zle od žalúdka do teraz :D. Prvých cca 6km bol terén cesty presne taký, ako vidíte na fotke, niekde ešte horší.

Keď sme prešli prvých cca 6km prišli sme na Horskú chatu pod Kráľovou hoľou, kde sme sa ale nezastavovali, pokračovali sme smer Kráľová hoľa. Konečne bola asfaltová cesta, ktorá bola dezolátnom stave, ale pre tlačenie to bolo super. Ako sme sa dostali do výšky cca 1500 m.n.m. až 1600 m.n.m začali sa nám ukazovať výhľady na okolítú krajinu.

Stále sme boli bližšie a bližšie ku vrcholu, ale energie bolo menej a menej. Našťastie počasie bolo na jednej stránke na našej strane na druhej proti nám. Na našej strane bolo práve preto, bo slniečko nám nepálilo na hlavu a teplota bola okolo 15C, ale zas na jednej stránke to bolo aj proti nám, neboli výhľady ktoré som očakával.

Už nám chýbajú posledné 2 kilometre, ale nohy začínajú vravieť, že stačí už sa nám nechce, ale nálada bola fajn, takže hlava si povedala ide sa a bude :D. Nejako sme tie dva posledné kilometre zdolali a prišli sme na vrch Kráľovej hole, do výšku 1946 m.n.m. s kočíkom.

Ako sme tak boli hore začalo aj troška pršať, našťastie to nebolo nič hrozné a o dve tri minútky aj prestalo a pomaly sme sa vybrali dole. Cestou dole nás čakalo milé prekvapenie a to pohľad na Tatranské svište.

Cestou dole sme sa už nezastavovali nikde a boli sme radi, že sme prišli k autu a že sme vrchol zdolali.

Celková dĺžka bola 24,50km a nastúpaných 1126 metrov. Takže, ak by sa tam chcel niekto vybral s kočíkom, odporúčam začať skorej ráno, zobrať si jedlo, vodu a hlavne dobrú náladu.